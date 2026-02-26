Der italienische Energiekonzern Eni hat zum Jahresende den niedrigen Öl- und Gaspreisen getrotzt. Dank neuer Grossprojekte etwa in Angola und Norwegen und entsprechend höherer Produktionsmengen fiel das Schlussquartal besser aus als erwartet. Dies bewahrte das Unternehmen aber nicht vor einem Gewinnrückgang im Gesamtjahr. Die Aktie legte zu.