Die Hochrechnung stellt laut der EFV eine Schätzung dar und ist entsprechend vorsichtig zu interpretieren. Zudem schreibt der Bundesrat, dass der positivere kurzfristige Ausblick nichts an der Tatsache ändere, dass ab 2027 mit Milliardendefiziten zu rechnen wäre, falls das Sparpaket des Bundes nicht umgesetzt würde.