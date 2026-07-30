An der Börse in Madrid kamen die Neuigkeiten hervorragend an: Die BBVA-Aktie gewann am Nachmittag mehr als vier Prozent auf 23,81 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 . Zudem erreichte sie ein Rekordhoch. In den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert um drei Viertel auf knapp 133 Milliarden Euro an. Sie zählt damit zu den wertvollsten Banken Europas.