Starkes Vorjahresplus

Im Vergleich zum Februar 2023 stieg der Handelsumsatz an der SIX hingegen massiv: Insgesamt stieg das umgesetzte Volumen um 31,9 Prozent, wobei das Plus bei den Obligationen (+272,7 Prozent) besonders heraussticht. Bei den Aktien als grösster Kategorie waren es dagegen 5,3 Prozent weniger.