So könnten "Gelegenheitsnutzer" bei einem Wechsel von der teuersten zur günstigsten Kreditkarte in den ersten beiden Vertragsjahren fast 550 Franken sparen, rechnet Moneyland in einer Studie vom Dienstag vor. Bei Vielnutzern betrage das Sparpotenzial sogar mehr als 860 Franken.