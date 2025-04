«Die starke Nachfrage am Markt für unsere Anleihen zeigt, dass die Investoren grosses Vertrauen in Amrize und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens haben», wird der designierte Amrize-CFO Ian Johnston in der Mitteilung zitiert. Damit werde man in den USA in einer starken finanziellen Position starten und sich als Partner für Bauunternehmer positionieren können.