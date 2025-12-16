Der Zukauf kommt zudem nur kurz nach der im Oktober 2025 angekündigten Grossübernahme von Xella. «Holcim treibt mit der Übernahme das Umsatzwachstum weiter voran, wir bewerten die Übernahme als positiv», so der Analyst. Cementos Pacasmayo dürfte laut ihm rund 3,2 Prozent zum Konzernumsatz und rund 3,5 Prozent zum EBITDA beitragen.