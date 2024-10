Die Holcim-Aktien haben am Freitag im frühen Handel nach einem schwachen Auftakt klar ins Plus gedreht. Der Baustoffkonzern hat am Morgen seine Zahlen zum dritten Quartal bekanntgegeben und dabei die Markterwartungen bezüglich Profitabilität leicht übertroffen. Neuigkeiten zur Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts blieben aus.