Von Januar bis Ende Juni fuhr Holcim einen Umsatz von 12,81 Milliarden Franken ein. Das ist ein Rückgang von 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. So hätten beispielsweise Tornados und Regen zu Verzögerungen im US-Bundesstaat Texas geführt, sagte der neue Konzernchef Miljan Gutovic in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Das sei aber nicht besorgniserregend. Denn die Bauprojekte würden ja weitergeführt.