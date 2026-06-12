Holcim und Xella seien in Rumänien beide führende Anbieter von Porenbetonsteinen und verfügten dort über eine starke Marktpräsenz, heisst es in der Mitteilung. Die Kommission habe Bedenken gehabt, dass das Vorhaben den Wettbewerb auf dem Markt für Porenbetonsteine, die eine energieeffiziente und nachhaltige Lösung für Bauprojekte böten, einschränken würden. Holcim habe deshalb den Verkauf seiner Porenbetonanlage in Adjud angeboten.