Auch in der grössten Region ging es nach oben. «Europa verzeichnete einen starken Umsatz, der sich im zweiten Quartal beschleunigte», sagte Gutovic am Freitag in Telefonkonferenzen für Journalisten und Analysten. Dies sei auf die gute Entwicklung in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Griechenland und Osteuropa zurückzuführen. «Europa ist definitiv auf Erholungskurs.»