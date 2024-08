Holcim expandiert in Lateinamerika. Der Schweizer Baustoffkonzern hat laut Medienberichten zwei lokale Zementfirmen in Peru übernommen. Holcim habe alle Aktien der Unternehmen Comacsa (Compañía Minera Agregados Calcareos S.A.) und Mixercon erworben, heisst es in den Berichten von lokalen Medien.