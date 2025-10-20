Wachstum innerhalb Europas angestrebt

Bislang ist das Unternehmen mit über 4000 Personen an mehr als 50 Standorten in 21 Ländern aktiv und dürfte gemäss den Erwartungen im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro erzielen. Was die weiteren Wachstumspläne betrifft, liegt der Fokus auf dem organischen Wachstum mit der Stärkung der Position in bestehenden europäischen Märkten. Darüber hinaus soll die Präsenz aber auch in benachbarte europäische Länder erweitert werden.