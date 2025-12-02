Zudem sei eine Vereinbarung zur Übernahme eines Recyclers in Nordwestfrankreich unterzeichnet worden. Die drei Firmen verfügen zusammen über eine jährliche Verarbeitungskapazität von rund 1,3 Millionen Tonnen Abbruchmaterialien. Mit den Zukäufen will Holcim sein Ziel erreichen, bis zum Jahr 2030 jährlich mehr als 20 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchmaterialien zu recyceln.