Damit wies Holcim für 2025 nur noch einen Konzerngewinn von 387 Millionen aus, nach 1,46 Milliarden Franken im Vorjahr. Die Belastung sage nur etwas über die Entwicklung der nigerianischen Währung gegenüber dem Franken aus, sagte Finanzchef Steffen Kindler. «Das hat keinen Einfluss auf das operative Geschäft und die Cashgenerierung.»