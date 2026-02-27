Zentral- und Osteuropa-Chef Simon Kronenberg übernimmt neu die Leitung der Region Lateinamerika. Er folgt auf Oliver Osswald, der das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren verlässt, wie Holcim am Freitag mitteilte.
Die Verantwortung für die Region Zentral- und Osteuropa geht an Xavier Guesnu. Er war bislang CEO von Holcim in Frankreich.
Zudem wird Dragan Maksimovic, bisher Regionalleiter Westeuropa, zum Gruppenleiter Gebäudesysteme ernannt. Seine Nachfolge in Westeuropa tritt Grant Earnshaw an, der aktuell Gebietsleiter Naher Osten und Afrika ist.
