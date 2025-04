Nordamerika in rote Zahlen gerutscht

Deutlich gebremst worden ist Holcim vom schlechten Wetter in Nordamerika. Der Umsatz fiel um 4,4 Prozent auf 1,08 Milliarden Franken. Operativ rutschte das Geschäft in den USA und Kanada sogar in die roten Zahlen. Der wiederkehrende EBIT-Verlust belief sich auf 5 Millionen Franken nach einem Plus im Vorjahr von 35 Millionen Franken.