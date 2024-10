In den ersten neun Monaten sank der Umsatz um 2,3 Prozent auf 19,9 Milliarden Franken, wie der grösste Baustoffkonzern der Welt am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Dabei kostete die Aufwertung des Frankens 715 Millionen Umsatz, wie Finanzchef Steffen Kindler in einer Telefonkonferenz erklärte. Ohne den starken Franken wäre Holcim dank Firmenkäufen leicht gewachsen.