Die Region habe im ersten Halbjahr ein ausgezeichnetes organisches Wachstum bei Umsatz und wiederkehrendem EBIT verzeichnet, schrieb Holcim am Freitag in einem Communiqué. So kletterte der Umsatz organisch um 8,5 Prozent, während der operative Gewinn organisch gar um knapp ein Viertel nach oben schoss. Darin sind Käufe und Verkäufe von Geschäftsfeldern sowie Währungseffekte nicht enthalten. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich auf 25,7 Prozent von 24,9 Prozent in der gleichen Vorjahresperiode.