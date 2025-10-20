Xella beschäftigt über 4000 Personen und dürfte gemäss den Prognosen 2025 einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro erzielen, wie Holcim am Montag mitteilte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg bietet seine Wandsysteme in 21 europäischen Märkten an.
Holcim sieht die Übernahme als «Meilenstein in der Umsetzung der Strategie 'NextGen Growth 2030'», welche die Zukunft des nachhaltigen Bauens prägen soll. So werde das Angebot im Bereich nachhaltige Bauprodukte gestärkt und es würden zusätzliche Cross- und Systemverkaufsmöglichkeiten erschlossen.
Positiver Effekt auf Gewinn
Bereits ab dem ersten Jahr soll der Zukauf einen positiven Effekt auf den Gewinn je Aktie sowie auf den freien Cashflow haben. Ab dem dritten Jahr werden wiederkehrende Synergien auf Stufe EBITDA von jährlich 60 Millionen Euro erwartet.
Der Kaufpreis beträgt 1,85 Milliarden Euro. Dies entspricht laut Holcim einem Pro-forma-EBITDA-Multiple für 2026 von 8,9x bzw. 6,9x nach den Synergien von 60 Millionen ab dem dritten Jahr. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden, vorbehältlich üblicher Bedingungen und der behördlichen Genehmigungen.
Die Transaktion stehe überdies im Einklang mit dem Bekenntnis von Holcim zu Finanzdisziplin und einer wachstumsorientierten Kapitalallokation.
cf/rw
(AWP)