Dieser strategische Schritt markiere für Holcim den Eintritt in den Markt für Fertigbeton in der Provinz, erweitere seine nationalen Kapazitäten und stärke damit seine Präsenz im schnell wachsenden Infrastruktursektor, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Eine Umsatzgrösse für das übernommene Geschäft wird nicht genannt, die Anzahl Mitarbeitende wird von Holcim derweil mit 180 angegeben.