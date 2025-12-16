Cementos Pacasmayo erzielt 2025 voraussichtlich Umsatzerlöse von 630 Millionen US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von 28 Prozent. Das Unternehmen betreibt drei Zementwerke und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende.
Der Unternehmenswert liegt laut den Angaben bei rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen und soll bereits im ersten Jahr ergebnissteigernd wirken.
Holcim erwartet Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar jährlich ab dem dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion.
awp-robot/rw
(AWP)