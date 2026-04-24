Steigender Anteil alternativer Energien

Auch die Auswirkungen der wegen des Kriegs hochgeschnellten Energiepreise auf Holcim seien vernachlässigbar. Insbesondere in Europa sei der Konzern stark von fossilen Brennstoffen weggekommen. Mittlerweile würden auf dem «Alten Kontinent» 70 Prozent alternative Energien verwendet. Etwa die Hälfte der Zementwerke in Europa seien schon bei einem Anteil von 80 bis 100 Prozent, sagte Gutovic.