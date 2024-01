Das Nordamerika-Geschäft soll im nächsten Jahr von Holcim getrennt und als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse gebracht werden. Die Aufspaltung sei nötig, um das Potential gänzlich auszuschöpfen und voll durchzustarten, sagte Jenisch am Montag in mehreren Telefonkonferenzen.