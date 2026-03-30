Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar erwartet

Der Kaufpreis entspricht dem 7,1-Fachen des operativen Gewinns (EBITDA) für 2025 unter Einrechnung erwarteter Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar ab dem dritten Jahr, wie Holcim schrieb. Bereits im ersten Jahr soll sich die Übernahme positiv auf den Gewinn je Aktie und den freien Cashflow auswirken, während die Kapitalrendite ab dem dritten Jahr steigen dürfte.