Der Gewinntaucher sei nur ein vorübergehendes Phänomen, sagte Holcim-Chef Miljan Gutovic im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. So hätten sich in Mexiko gewisse Infrastrukturprojekte um ein paar Monate verzögert. «Aber wir haben in dieser Woche die Verträge für zwei Eisenbahnlinien unterzeichnet.» Für diese beiden Strecken werde Holcim ein paar hunderttausend Kubikmeter Beton liefern.