Mit der Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts will der Baustoffkonzern Holcim vor allem sein Wachstum in der Region weiter vorantreiben. «Um den nächsten Schritt zu machen und auf 20 Milliarden zu kommen, brauchen wir einen lokalen VR und eine Geschäftsleitung, die voll auf Nordamerika fokussieren können», sagte Jan Jenisch, VR-Präsident und Noch-CEO, in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» am Donnerstag (Online-Ausgabe).

29.02.2024 18:32