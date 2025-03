Bis zum genannten Jahr will Holcim den in Lokalwährungen gerechneten Umsatz so jährlich um durchschnittlich 3 bis 5 Prozent steigern. Der Betriebsgewinn, der sogenannte «recurring EBIT», soll gemäss den Plänen das Managements mit plus 6 bis 10 Prozent im Durchschnitt noch stärker wachsen.