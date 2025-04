Der Umsatz in Nordamerika fiel in den ersten drei Monaten um 4,4 Prozent. Operativ rutschte das Geschäft in den USA und Kanada sogar leicht in die roten Zahlen. «Trotz aller Unsicherheiten bin ich zuversichtlich, dass der Markt in den USA im 2025 stark bleibt», sagte der Konzernchef. «Unsere Pipeline ist sehr gesund.» So sei Holcim beispielsweise am Bau eines neuen Rechenzentrums des Facebook-Konzerns Meta in Texas beteiligt.