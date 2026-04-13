Mehrere Hollywood-Stars haben sich entschieden gegen die Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount gestellt. «Zunehmend bestimmt eine kleine Zahl mächtiger Akteure, was produziert wird - und zu welchen Bedingungen», hiess es in einem Brief, unter dem etwa Hollywood-Grössen wie Jane Fonda, Javier Bardem, Ben Stiller und weitere als Unterstützer aufgeführt waren. Der Mitteilung zufolge haben mehr als 1.000 Menschen aus der Branche die Forderung unterschrieben.