Ende Februar hatte der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Rivale Netflix war kurz zuvor aus einem langen Bieterstreit ausgestiegen. Das Hollywood-Urgestein würde - sofern das Geschäft der Prüfung von Wettbewerbshütern standhält - unter die Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison wandern. Dieser will an Gewicht in Hollywood gewinnen. Paramount ist derzeit noch einer der kleineren Grössen der Branche./apo/DP/he
(AWP)