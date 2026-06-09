Die Neuaufstellung folgt auf eine weitere wichtige Veränderung in Holtzbrincks Medienbeteiligungen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Dieter von Holtzbrinck Medien ihren 50-prozentigen Anteil an der Wochenzeitung «Die Zeit» zum Jahresbeginn 2027 an die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck abgeben werden. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung./svv/DP/stk