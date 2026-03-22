In den USA sollen Beamte der Einwanderungsbehörde ICE ab Montag auch an Flughäfen im Einsatz sein - und dabei nach Angaben des zuständigen Grenzschutz-Kommandeurs vor allem das Sicherheitspersonal entlasten. «Wir sind lediglich dazu da, der TSA bei ihrer Arbeit in Bereichen zu helfen, in denen ihr spezielles Fachwissen nicht benötigt wird», sagte Tom Homan in der CNN-Sendung «State Of The Union». Dies solle der Transportation Security Administration (TSA), die an Flughäfen für die Sicherheitskontrolle von Passagieren verantwortlich ist, schnellere Abfertigungen ermöglichen.