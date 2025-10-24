Im zweiten Quartal war allerdings noch ein Rekord an solchen Stellen verzeichnet worden, wie aus einer am Freitag publizierten Analyse der Jobplattform Indeed hervorgeht. Im dritten Jahresviertel boten noch etwas über 13 Prozent der Stellen die Möglichkeit, zumindest zeitweise von zu Hause aus zu arbeiten. Damit sank der Anteil der Stellenangebote mit Homeoffice-Option um gut 6 Prozent.