Die Richter in Bellinzona haben damit die im Juni 2022 von der Strafkammer verhängte Strafe deutlich verschärft. In erster Instanz war der heute 65-jährige Deutsche der schweren ungetreuen Geschäftsbesorgung und der wiederholten Urkundenfälschung für schuldig befunden und vom Bundesstrafgericht zu 36 Monaten Gefängnis, davon 18 Monate bedingt, verurteilt worden.