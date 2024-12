Nissan ist nicht der einzige Autobauer in der Krise. In den vergangenen Monaten kündigten etliche Hersteller und Zulieferer den Abbau von Stellen im grossen Stil an, etwa VW, Bosch und Schaeffler . Mercedes-Benz hat ebenfalls Sparmassnahmen verkündet. Auch Volkswagen macht die harte Konkurrenz auf dem chinesischen Markt zu schaffen: Der Autobauer will bis 2030 mehr als 35.000 Stellen sozialverträglich abbauen. Ganze Werkschliessungen wird es - anders als befürchtet - zunächst aber nicht geben./ln/als/DP/nas