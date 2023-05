Auch beim kleineren Konkurrenten aus der Nachbarstadt Yokohama sollen die Geschäfte in diesem Jahr besser laufen. Nissan rechnet damit, in Nordamerika 29 Prozent und in Europa 27 Prozent mehr Fahrzeuge zu verkaufen. Auch in China soll der Autoabsatz zulegen, wenn auch mit acht Prozent etwas bescheidener. Durch Verbesserung der Verkaufsqualität, bessere Preisgestaltung, weitere Stärkung der Finanzdisziplin und Kontrolle der Fixkosten will Nissan das Betriebsergebnis um 38 Prozent auf 520 Milliarden Yen steigern. (Bericht von Daniel Leussink, geschrieben von Johannes Toft Thyssen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)