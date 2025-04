Japan befindet sich derzeit in Verhandlungen mit den USA, um Trumps Zölle zu reduzieren. Der Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung, Ryosei Akazawa, wurde am Mittwoch in Washington erwartet. Bislang ist es nicht gelungen, eine Ausnahme von den US-Zöllen von 25 Prozent auf Autos, Stahl und Aluminium zu erwirken. Tokio könnte nach Ansicht von Analysten vermehrte Einkäufe von US-Erdgas und US-Verteidigungsgütern in die Waagschale werfen.