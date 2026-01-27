Der Ex-Bürgermeister der Hauptstadt Tegucigalpa tritt die Nachfolge der linken Präsidentin Xiomara Castro an, die seit 2022 als erste Frau an der Staatsspitze regiert hatte. Sie ist die Ehefrau des 2009 gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya. Nach dem Putsch war mehr als ein Jahrzehnt lang die rechte Nationalpartei an der Macht - jene Partei, der Asfura angehört und die von Trump unterstützt wird./ppz/DP/stw