Der ungewöhnlich starke Regen wurde durch Taifune ausgelöst, die auch in anderen Teilen der Region Störungen und Schäden verursachten - so in der an Hongkong angrenzenden chinesischen Stadt Shenzhen, ein Technologiezentrum mit mehr als 17,7 Millionen Einwohnern. Das Amt für Meteorologie gab die höchste Unwetterwarnung heraus.