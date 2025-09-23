Grosse Evakuierung auf den Philippinen

Am Vortag war «Ragasa» bereits im Nordteil der Philippinen und an der Inselrepublik Taiwan vorbeigezogen. Während taiwanische Behörden bislang sechs Verletzte meldeten, hiess es von den Philippinen, dass mindestens ein Mensch getötet und 25.000 Anwohner aus ihren Häusern vertrieben wurden. Der Sturm, der in dem Inselstaat «Nando» heisst, war zuvor mit gefährlichen Windböen von bis zu 265 Kilometern pro Stunde über die Philippinensee gefegt und am Montagnachmittag (Ortszeit) auf den Babuyan-Inseln auf Land getroffen.