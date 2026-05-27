Globale Vermögen steigen

Die weltweiten Vermögen sind derweil laut der BCG-Studie im vergangenen Jahr stark angestiegen: Die globalen Finanzvermögen kletterten um 10,7 Prozent auf 333 Billionen Dollar und damit so stark wie seit 2021 nicht mehr. Sie profitierten dabei von starken Aktienmärkten und einer Erholung der Anleihenkurse. Dazu kamen Sachwertvermögen - wie etwa Immobilien oder Edelmetalle - von 281 Billionen Dollar (+7,4 Prozent).