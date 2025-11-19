Laut Kartellamt gibt es in Deutschland insgesamt mehr als 7.000 Hörakustikstandorte. Mit Sonova (Marke: Geers) und Amplifon existierten neben Kind und Demant zwei international tätige Anbieter, die in Deutschland jeweils auf eine hohe dreistellige Zahl an Standorten kämen, betonte die Behörde. Weitere Wettbewerber seien zahlreiche regionale Ketten und unabhängige Einzelhändler. Zudem böten auch führende Optiker-Ketten in einem Teil ihrer Filialen Hörakustik-Dienstleistungen an.