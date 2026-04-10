Nimmt Iran überhaupt an Verhandlungen teil?

Der Iran wiederum besteht darauf, dass die Waffenruhe auch für den Libanon gelten muss. Dort greift Israel weiterhin Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz an. Auch deswegen blieb zunächst noch unklar, ob Teheran überhaupt Unterhändler zu den heute geplanten Friedensgesprächen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad schicken würde. Die iranische Nachrichtenagentur Mehr dementierte Berichte, nach denen bereits eine Delegation in Islamabad eingetroffen sei. Vielmehr seien die Verhandlungen gestoppt, solange Israel seine Angriffe auf den Libanon fortsetze.