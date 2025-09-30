Die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen. Den Umsatz erwartet das Management auf oder leicht über dem Vorjahresniveau, als 6,2 Milliarden Euro erlöst wurden. Das bereinigte operative Ergebnis wird auf dem Vorjahresniveau erwartet, was bei Hornbach eine Spanne von minus fünf bis plus fünf Prozent bedeutet, verglichen mit den vergangenes Jahr erzielten 270 Millionen Euro. Angesichts der guten Ertragsentwicklung insbesondere im ersten Quartal hält Hornbach Holding ein Erreichen der oberen Spanne derzeit für wahrscheinlich. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen bisher ein bereinigtes operatives Ergebnis von gut 272 Millionen Euro eingefahren./nas/men/he