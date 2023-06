An der Börse sorgte der Quartalsbericht am Freitagmorgen für Auftrieb. Das im SDax notierte Papier der Hornbach Holding gehörte kurz nach dem Handelsstart mit fast eineinhalb Prozent Kursplus zu den grösseren Gewinnern. In den vergangenen Wochen und Monaten stand die Aktie allerdings kräftig unter Druck. Seit Jahresbeginn gab der Aktienkurs knapp elf Prozent nach.