Gleichzeitig verändere sich das Verhalten der Reisenden: Unsicherheit, steigende Reisekosten und ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis führten dazu, dass Fernreisen häufiger verschoben oder abgesagt würden. Erste Rückmeldungen aus den Mitgliedsbetrieben bestätigten diese Entwicklung, vor allem bei Gästen aus Asien, aber auch aus den USA. Hinzu komme eine zunehmende Kurzfristigkeit bei Buchungen, was für die Betriebe die Planung erheblich erschwere.