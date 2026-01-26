Gemäss einer ersten Schätzung stiegen die Logiernächte im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Besonders deutlich fiel die Zunahme bei den ausländischen Gästen aus, deren Übernachtungen um 7,4 Prozent zulegten. Aber auch die inländische Nachfrage entwickelte sich mit einem Plus von 4,3 Prozent positiv.