Getrieben wurde das Wachstum im Sommer vor allem von europäischen Gästen, deren Nachfrage um 3,8 Prozent auf 6,9 Millionen Logiernächte stieg. Dies sei der höchste Wert seit 2013, so das BFS. Besonders stark wuchs der Zustrom aus Grossbritannien (+10,8 Prozent), gefolgt von Deutschland, Italien und Frankreich.