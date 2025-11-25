Zudem wählten die rund 210 Delegierten Daniel Grünenfelder neu in die Verbandsleitung. Er folgt per 1. Januar 2026 auf Patrick Hauser, der nach neun Jahren ausscheidet. Grünenfelder begann seine Karriere bei den SBB, dem Zürcher Verkehrsverbund und der Rhätischen Bahn, bevor er 2010 in die Hotellerie wechselte. Seither war er den Angaben zufolge in verschiedenen Beherbergungsbetrieben tätig - von 5-Sterne-Hotels bis zu Berggasthäusern - und führte zuletzt ein eigenes Unternehmen.