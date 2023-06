Nach dem Absturz in der Coronakrise will der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse auf das Vor-Pandemielevel zurückkehren. Man sei auf bestem Weg, das laufende Geschäftsjahr auf dem Niveau von 2019 abzuschliessen, teilte die Migros-Tochter am Donnerstag mit.

29.06.2023 11:22